Курган, 20 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Курганской области выявлено четыре карьера на площади 14,4 га, где незаконно добывался песок на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Курганской и Челябинской областям.

Добыча песка

Незаконная добыча песка выявлена в результате контрольно надзорных мероприятий ведомства на земельных участках сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Курганской области в Катайском и Шатровском муниципальных районах.

Арендаторам данных земельных участков выданы предостережения о недопущении нарушений законодательства. Информация о нарушениях направлена в прокуратуру.

По информации правительства Курганской области, в регионе сосредоточено более 250 месторождений полезных ископаемых, из них используются лишь 28. Среди ископаемых строительный камень, песчано-гравийные породы, кирпично-черепичные глины, керамзитовые глины, суглинки, трепел, торф, сапропель.