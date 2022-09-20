Южно-Сахалинск, 20 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В спецоперации в защиту Донбасса погиб уроженец Южно-Сахалинска старший прапорщик Виталий Петрович Жук, об этом в своём телеграм-канале 20 сентября сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Скорбь

Читайте также: ВС России за сутки уничтожили под Харьковом и в ДНР более 120 боевиков ВСУ

Глава островного региона написал, что Виталий Жук до конца выполнил свой служебный долг, защищая интересы России и жизни мирных граждан.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой. Мы все скорбим вместе с вами», — написал Лимаренко.

Он пообещал, что семье военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь.

Телеграм-канал губернатора Сахалина Валерия Лимаренко В спецоперации в защиту Донбасса погиб уроженец Южно-Сахалинска старший прапорщик Виталий Петрович Жук

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области и Донецкой Народной Республике более 120 боевиков ВСУ.