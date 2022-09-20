Москва, , 14:13 — REGNUM Киевские боевики с начала проведения специально операции Росси по защите Донбасса лишились более двух тысяч беспилотных летательных аппаратов, а также большого количества военной авиатехники. Об этом 20 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолётов, 155 вертолётов, 2007 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в новой сводке , опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также российские военные уничтожили 375 зенитных ракетных комплексов, 5038 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3403 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 5719 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 19 сентября, средствами противовоздушной обороны было сбито 12 беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что дроны ВСУ были ликвидированы в районах населённых пунктов Петровское, Ханженково, Благовещенка ДНР, Молодёжное, Приозерное, Музыковка, Зеленовка, Посад-Покровское и Любимовка Херсонской области.

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