Чхунчхон, Южная Корея, 20 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В южнокорейском городе Чхунчхон зафиксирована ещё одна вспышка африканской чумы свиней. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Uv.volgograd.ru Чума свиней

Согласно опубликованным данным, вирус был обнаружен на ферме, расположенной в радиусе 10 км от хозяйства, где очаг чумы был обнаружен 19 сентября. Известно, что на ферме выращивали 6,5 тыс. свиней.

В настоящее время профильные ведомства делают все возможное для недопущения дальнейшего распространения вируса.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.