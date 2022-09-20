Москва, 20 сентября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о дополнительном обеспечении награжденных орденами Мужества или «За личное мужество», передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

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"Справедливое решение в отношении героев, которые неоднократно, рискуя жизнью, в самых сложных и опасных ситуациях проявляли мужество и отвагу, защищают нашу страну», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Предусматривается установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и «За личное мужество», в размере 330% размера социальной пенсии.

Сейчас дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 330% размера социальной пенсии установлено гражданам, награжденным орденом Ленина, гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, лауреатам Ленинской премии, лауреатам государственных премий СССР и лауреатам государственных премий Российской Федерации (РСФСР).

Принятие законопроекта позволит установить дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 196 гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) «За личное мужество»: по линии МВД России — 124 человека; по линии Минобороны России — 56 человек; по линии ФСБ России — 13 человек; по линии МЧС России — 3 человека.