Кострома, , 14:21 — REGNUM В Костромской области создана комиссия по аттестации экскурсоводов. Об этом сообщает департамент экономического развития региона.

Отражение главной достопримечательности Костромы - пожарной каланчи

В её состав вошли 9 человек, в том числе директор департамента культуры Марина Назина, преподаватели Костромского государственного университета, представители главного музея-заповедника региона. Они будут задавать гидам вопросы о памятниках, знаменитых домах, людях костромского края. Список из 203 заданий выложен на сайте департамента.

Необходимость проверки обусловлена требованиями федерального законодательства. С 1 июля 2022 года вступил в силу закон, по которому гиды могут оказывать свои услуги только при наличии аттестата. После успешного прохождения проверки экскурсоводу выдается нагрудная идентификационная карточка. Госуслуга стоит 1300 рублей. Пересдавать экзамен гиды должны каждые 5 лет.

Кроме этого, сейчас Госдума рассматривает проект закона, которым предлагается ввести штрафы за нарушение этой нормы. Неаттестованных гидов хотят штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. Предусматривается, что эти изменения должны вступить в силу с 1 января 2024 года.

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