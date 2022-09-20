Москва, 20 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Известие о том, что в Казахстане задержаны российские грузовики стало подтверждением того, что параллельный импорт из Казахстана накрылся, сообщил 20 сентября в своем телеграм-канале доктор экономических наук Никита Кричевский:

Цитата из к/ф «Максимальное ускорение». Реж. Стивен Кинг. 1986. США Грузовик

«Казахстан под надуманными предлогами начал задерживать российские фуры. Власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из ЕС — той, которая везла эти же товары по Евросоюзу до Белоруссии или России. Но эти структуры не передают документы друг другу, а само новое правило противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении. К тому же у российских водителей есть казахстанские разрешения.

Все это к тому, что параллельный импорт из Казахстана накрылся, причем случилось это еще пару недель назад. Теперь наиболее удобным маршрутом импорта считается Киргизия. До тех пор, пока американцы доходчиво не объяснят киргизам всю вредоносность вторичных санкций на их экономику».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в Казахстане задержано как минимум восемь российских грузовиков с товарами, перевозимыми от границы Евросоюза, 20 сентября сообщает газета Известия со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

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