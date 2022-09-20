Москва, , 14:09 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий считает мобилизацию здравой идеей, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Леонид Слуцкий Государственная дума

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»

«Мобилизация представляется здравой и своевременной идеей», — сказал Слуцкий в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он обратил внимание на то, что многие регионы поддержали призыв главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации».

"Необходимо поддерживать этих сильных благородных людей, которые готовы рисковать своей жизнью. Необходимо принимать решения по их поддержке», — убежден парламентарий.

«И, конечно, сегодня, необходимо во всех регионах вести эту важнейшую работ», — заявил Слуцкий.

Для того, чтобы эта схватка с нацизмом стала последней в истории человечества, следует консолидировать усилия разных политических сил, людей разных возрастов, вероисповеданий, представителей разных регионов, для того, чтобы дух георгиевской ленточки объединил всех, подчеркнул Слуцкий.

Читайте ранее в этом сюжете: «Самомобилизацию» предложили включить в оценку работы губернаторов