Москва, 20 сентября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий считает мобилизацию здравой идеей, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Государственная дума Леонид Слуцкий

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«Мобилизация представляется здравой и своевременной идеей», — сказал Слуцкий в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он обратил внимание на то, что многие регионы поддержали призыв главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации».

«Необходимо поддерживать этих сильных благородных людей, которые готовы рисковать своей жизнью. Необходимо принимать решения по их поддержке», — убежден парламентарий.

«И, конечно, сегодня необходимо во всех регионах вести эту важнейшую работу», — заявил Слуцкий.

Для того чтобы эта схватка с нацизмом стала последней в истории человечества, следует консолидировать усилия разных политических сил, людей разных возрастов, вероисповеданий, представителей разных регионов для того, чтобы дух георгиевской ленточки объединил всех, подчеркнул Слуцкий.