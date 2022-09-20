Белград, 20 сентября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Для Белграда неприемлемо вступление сепаратистского Косово в ООН. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 19 сентября телеканалу «Пинк».

Predsednik.rs Александр Вучич

Так Вучич ответил на вопрос, ознакомлен ли он с предложением по решению косовского вопроса, которое на днях появилось в албанских СМИ и в соответствии с которым Белград в течение десяти лет должен признать независимость Косово.

Вучич уточнил, что он отказалcя принять документ, который ему предложили международные представители, именно потому, что для Белграда неприемлемо, чтобы Приштина получила место в ООН.

«Некоторые идеи в этом документе похожи с тем, что я слышал раньше. У меня достаточно опыта, чтобы понять, что не надо принимать этот документ. Нет шансов, что мы пустим Косово в ООН. У меня уже голова болит от этого, и поэтому я не взял эту бумагу», — рассказал Вучич.

Напомним, что ранее издание AlbanianPost опубликовало статью, в которой якобы излагается содержание нового французско-немецкого плана по Косово. В статье говорится о том, что соглашение о «нормализации отношений» между между Белградом и Приштиной, в соответствии с которым Сербия фактически смирится с «независимостью» Косово, но формально не признает его, должно быть подписано до конца 2023 года. «Принимая Косово как «отдельную политическо-юридическую реальность», Сербия займет пассивную позицию и уже не будет препятствовать приему Косово в международные организации», — передает албанское издание.