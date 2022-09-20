Валуйки, Белгородская область, 20 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Дома железнодорожников, пострадавшие от обстрела ВСУ в Валуйках Белгородской области, восстановит компания РЖД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе правительства региона.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Пострадавшая от обстрела ВСУ улица в Валуйках

Решение принял начальник Юго-Восточной железной дороги Павел Иванов. По данным холдинга, повреждения получили 14 домов, принадлежащих действующим работникам и ветеранам ЮВЖД. Все здания будут восстановлены за счёт средств РЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в результате обстрела города 16 сентября пострадало более 70 домов, девять из них снесут и отстроят заново.