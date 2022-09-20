Москва, , 14:08 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении беззаявительного порядка назначения ряда социальных выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Принятие закона позволит исключить ситуации, когда люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, вынуждены собирать справки и обивать пороги ведомств, чтобы получить положенные выплаты», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вводится беззаявительный порядок выплаты социальной и страховой пенсии по случаю потери кормильца детям умершего кормильца в возрасте до 18 лет, а также социальной пенсии детям в возрасте до 18 лет, оба родителя которых неизвестны. Социальная пенсия будет устанавливаться со дня смерти кормильца, а социальная пенсия детям в возрасте до 18 лет, оба родителя которых неизвестны, — с даты составления записи акта о рождении.

Наряду с этим вводится беззаявительный порядок перерасчета размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям в связи с приобретением необходимой продолжительности северного стажа или стажа работы в сельском хозяйстве, дающих право на установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии.

В беззаявительном порядке также будут осуществлять перерасчет размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям в связи с прекращением осуществления работы лицами, имеющими право на установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии в связи с длительной работой в сельском хозяйстве.

Одновременно с этим предусматривается возможность самостоятельного обращения в социальный фонд застрахованных лиц, имеющих стаж работы в сельском хозяйстве до 1 января 2019 года, за корректировкой сведений персонифицированного учета.

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