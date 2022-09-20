Ярославль, 20 сентября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Российский актёр, художественный руководитель театра имени Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в результате дорожной аварии. Об этом 20 сентября сообщил источник в правоохранительных органах.

Сергей Пускепалис на сцене Волковского

«В результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля погибли два человека. Один из них Сергей Пускепалис — актёр и художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле», — приводит его слова ТАСС.

При этом, по данным УМВД по региону, 20 сентября около 11:00 мск на 201-м км автодороги М8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области столкнулись малотоннажный фургон «Форд транзит» грузовой автомобиль, в результате чего погибли два человека.