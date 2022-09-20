Красноярск, 20 сентября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Красноярском крае решили создать Центр разведения снежного барса. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 сентября в правительстве региона.

Сайлюгемский национальный парк Самка снежного барса

Председатель краевого правительства Юрий Лапшин во время рабочей поездки в Шушенский район посетил Объединённую дирекцию государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор».

По словам директора учреждения Геннадия Киселёва, восстановление популяции снежного барса является одним из самых значимых проектов. По оценкам экспертов, на сегодняшний день в России осталось не более 90 особей снежного барса. За последние десятилетия популяция ирбисов резко сократилась. Причинами стали браконьерство и сокращение кормовой базы. В 2017 году в заповеднике обитал лишь один самец.

«Восстановление численности ирбисов на юге края стало возможным благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина и Русского географического общества», — говорится в сообщении властей региона.

В 2018–2019 годах из Таджикистана в Красноярский край привезли самца и самку снежного барса. Особи успешно адаптировались в Саяно-Шушенском заповеднике. В 2020 году самка родила двух разнополых котят. Сейчас они уже подросли.

По данным фотоловушек, сейчас в заповеднике живут шесть барсов. Это три самца, самка и котята. Киселёв надеется, что в этом году следует ожидать очередного пополнения.

В 2019 году из Таджикистана в Красноярск доставили ещё одну самку с перебитой капканом лапой. Ей сделали срочную операцию и назвали Аксу. После ранения самка не сможет выжить в дикой природе, однако станет первой «матерью» создаваемого в Красноярске Центра разведения снежного барса.

В 2021 году Аксу перевезли к самцу снежного барса в Пермский зоопарк. Она пробудет там до конца 2022 года. Будущих котят планируют вернуть в Красноярск. За это время для них обустроят большой вольер для полувольного содержания. Он появится между территориями парка «Роев ручей» и нацарка «Красноярские Столбы». Юных барсов обучат охоте и выпустят на волю — в Саяно-Шушенский заповедник. Как ответил Киселёв, сейчас обсуждаются варианты создания маточного поголовья.

Совершив рабочую поездку в Шушенский район, Юрий Лапшин сделал вывод, что эксперимент по транслокации снежного барса можно признать удачным. Власти края будут содействовать созданию Центра разведения снежного барса в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, восстановление редких видов животных — одно из важных направлений национального проекта «Экология». Под защитой нацпроекта находятся сразу четыре представителя семейства кошачьих, в том числе снежный барс.

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