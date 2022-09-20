Москва, 20 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области и Донецкой Народной Республике более 120 боевиков ВСУ, сообщили 20 сентября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Студенок Харьковской области, 93-й механизированной бригады в районе Богородичное Донецкой Народной Республики уничтожено более 120 [киевских] военнослужащих, три танка и 12 автомобилей», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России за прошедшие сутки уничтожили более 30 боевиков ВСУ и две РСЗО «Град».

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