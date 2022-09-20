Москва, , 14:03 — REGNUM Нестабильность на рынках газа, возникшая в последние месяцы, видимо, будет удерживать цены на газ на высоком уровне, пока проблема структурного дефицита на рынке в виде нехватки предложения не будет решена, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Вместе с тем, глубина и ожидаемые последствия кризиса на газовом рынке еще не в полной мере оценены европейскими странами. Маловероятно, что поставки газа из России в Европу возрастут зимой, а это, скорее всего, означает, что и тем более по окончании отопительного сезона они продолжат снижаться.

Таким образом, экспорт газа в Европу прекращается на неопределенный срок. Руководство страны связывает возобновление поставок с санкциями, отмена которых сейчас почти невероятна.

В сложившихся условиях Россия в долгосрочной перспективе будет переориентировать свой экспорт газа на Восток. Очевидно, что это сложная задача, сопряженная со строительством новых магистральных газопроводов.

В первую очередь российский газ можно перенаправить в страны Азии, поскольку, например, с Африкой у нас вообще отсутствует инфраструктура поставок, а страны Латинской Америкой находятся слишком далеко.

Вместе с тем, в Азию российский газ поставляется в основном в сжиженном виде и в целом, если сравнить совокупные поставки в этот регион, на него приходится на более 20% от тех объемов, которые Россия поставляла в Европу.

К тому же, Россия поставляет газ в Азию всего лишь с 2009 года, однако с точки зрения геополитического влияния этот рынок является значимым для России.

Основным экспортным рынком среди стран Азии станет Китай, поставки по которому уже ведутся по газопроводу «Сила Сибири», который, кстати, еще не работает на полную проектную мощность. Кроме того, недавно было объявлено о строительстве новых газопроводов, в частности, «Сила Сибири — 2».

Параллельно «Газпром» расширяет сотрудничество с другими странами. Так, недавно была достигнута договоренность о поставках российского газа в Иран, который будет из Ирана также перенаправляться и в другие страны.

Вместе с тем, будет весьма трудно переориентировать те огромные потоки газа, направлявшиеся в Европу, даже с учетом строительства новых газопроводов. Даже в случае выхода «Силы Сибири» на полную мощность доля России на рынке газа Китая не превысит и 10%.

Поэтому России необходимо все больше расширять свою долю на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ), по которому наша страна в последние годы существенно нарастила производственные мощности в рамках проектов «Сахалин — 2» и «Ямал СПГ».

В связи с этим экспорт СПГ из России рос даже в пандемическом 2020 году. К слову, в Энергетической стратегии России до 2025 года, анонсированной в 2020 году, уже были обозначены амбициозные планы по увеличению производства и экспорта российского СПГ.

Самые оптимистичные прогнозы оценивают увеличение доли России на мировом рынке СПГ даже до 30%. Разрабатываются новые проекты по производству СПГ – «Балтийский СПГ» и «Арктик СПГ», причем последний нацелен на поставки СПГ в страны Азии.

В конечном итоге необходимо реально оценивать ситуацию, говоря о перенаправлении поставок из Европы в страны Азии: первое время этому региону будет очень трудно заместить те объемы поставок, которые уходили в Европу.

Это далеко не равнозначная замена. К тому же, есть и свои нюансы в виде, например, скидок, которые будут требовать азиатские импортеры, а также налоговых льгот для производителей СПГ в России.

Поэтому для России экспорт СПГ будет не так выгоден, как трубопроводный газ. Что ж, наступают такие времена, когда многое, что исторически сложилось в международной торговле становится менее выгодным и более затратным», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран планирует уже в скором времени начать ежедневно закупать по 9 млн куб. м российского газа.

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