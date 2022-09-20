Париж, , 14:03 — REGNUM Проведенная операция по спасению кита, обнаруженного на пляже во французском департаменте Финистер, увенчалась успехом, передает BFM TV.

Кит Pobedpix.com

Ночью волонтеры и пожарные мобилизовались, чтобы спасти 12-метрового кита, который накануне выбросился на берег в Финистере. Волонтеры провели операцию по спасению кита, вес которого составляет почти 8 тонн. В течение дня была предпринята попытка буксировки кита, но она не удалась.

Волонтеры и пожарные решили дождаться прилива и вырыли траншею в песке, чтобы помочь киту вернуться в воду самостоятельно.

Это третье кит, выброшенный на берег с начала сентября на побережье Франции. Два кита оказались на берегу с разницей в несколько дней на острове Сейн 2 сентября и на пляже в Трегеннеке 10 сентября. В отличие от этого, два животных погибли, так и не сумев найти открытое море.