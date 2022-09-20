Москва, , 14:03 — REGNUM Ещё 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также «Ольха» уничтожили российские средства противовоздушной обороны в небе над ЛНР, ДНР и территорией б. УССР. Об этом 20 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

ПВО в действии Mil.ru

«В воздухе уничтожены 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS» а также «Ольха» в районе Донецка, населённых пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Берислав, Веровка, Томарино и Весёлое Херсонской области», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что дроны ВСУ были ликвидированы в районах населённых пунктов Петровское, Ханженково, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Молодёжное, Приозерное, Музыковка, Зеленовка, Посад-Покровское и Любимовка Херсонской области.

Также в районе города Херсона сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября город Сватово в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны ВСУ с применением РСЗО HIMARS. По населённому пункту было выпущено три ракеты.

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