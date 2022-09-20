Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает критиковать Швецию в свете процесса ее вступления в НАТО. Об этом турецкий лидер заявил в интервью американскому телеканалу PBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Швеция является колыбелью терроризма», — сказал турецкий лидер.

Именно журналисты телеканала PBS взяли интервью у Эрдогана, который в настоящее время находится в Нью-Йорке. Эрдогана спросили, приблизились ли Швеция, Финляндия и Турция к соглашению, и готова ли Анкара навсегда заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если соглашение не будет достигнуто.

Президент Турции отказался прямо ответить на вопросы. Вместо этого он повторил заранее сказанную им критику еще раз.