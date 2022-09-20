Самара, , 14:04 — REGNUM Руководство Самарской области намерено развивать сотрудничество с Арменией. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области.

Государственные флаги России и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что делегация региона приняла участие IX Российско-армянском межрегиональном форуме, который прошел в Ереване.

Отмечается, что во время форума члены делегации Самарской области обсудили перспективы сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, туризма, а также возможности для организаций региона, которые заинтересованы в сотрудничестве с Арменией.

«Потенциал торгово-экономического взаимодействия Самарской области и Армении огромен. Необходимо выходить на продукцию более высокого передела во взаимной торговле. Имеющийся у нас положительный опыт реализации такой стратегии в международном сотрудничестве говорит сам за себя», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Самарской области Натальи Катиной.

Напомним, что объем внешнеторгового оборота Самарской области с Арменией в 2021 году составил 13,1 млн долл. США. Самарская область экспортирует оборудование, металлы, продукцию химической промышленности, керамические изделия, наземный транспорт и сельскохозяйственное сырье. Армения поставляет в Самарскую область медь, молочную продукцию, соль, промышленное оборудование, фрукты и овощи.