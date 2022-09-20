Кишинёв, , 14:00 — REGNUM В Молдавии фермеры в 20 районах вывели сельскохозяйственную технику на дороги страны. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Сила фермеров».

Фермер в поле (сс) Christopher Griner

Отмечается, что акция является предупредительной. Техники вывели немного, она не перегораживает проезд, протестующие ограничились тем, что разместили на ней лозунги.

«В условиях, когда аграрный сектор одновременно сильно пострадал от засухи, российского эмбарго, заоблачных цен на ресурсы, необходимые для сельскохозяйственного производства, и смешных цен на сырьё, наша организация продолжает настаивать на мерах чрезвычайной комиссии», — говорится в заявлении ассоциации.

По мнению сельхозпроизводителей, введение режима ЧС в сельскохозяйственном секторе позволит фермерам избежать штрафов за просроченные платежи по кредитам. Также аграрии требуют налоговых льгот и компенсации.

Напомним, с 15 августа вступил в силу временный запрет на ввоз в Россию овощей и фруктов из Молдавии по решению Россельхознадзора. Причиной стало «неоднократное выявление опасных карантинных объектов в молдавской продукции» в 2021 и 2022 году.

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