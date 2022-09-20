Москва, 20 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Большая часть жителей республик Донбасса и освобождённых от киевских боевиков территорий бывш. УССР во время референдума намерены отдать свои голоса за воссоединение их регионов с Россией. Это 20 сентября следует из данных опроса общественного мнения, который провела среди жителей этих регионов российская исследовательская компания «ИНСОМАР».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Уточняется, что исследование было проведено 19 сентября 2022 года путём телефонного интервью среди жителей Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. В ходе него было опрошено по 1000 совершеннолетних жителей названных регионов, предельная погрешность выборки составляет 3,1%.

Согласно полученным результатам, большая часть жителей данных регионов положительно ответила на вопрос о своём участии в референдуме о воссоединении с Россией. Так, в ДНР 80% готовы принять участие в референдуме, 6% — не готовы и ещё 14% не смогли ответить на этот вопрос. В ЛНР 83% готовы участвовать в референдуме и 5% — не готовы, в Запорожской области — 72% готовы принять участие и 12% — не готовы, и в Херсонской области — 65% готовы в нём участвовать и 11% — не готовы.

При этом большинство респондентов высказалось в пользу воссоединения их регионов с Россией: по 80% в Запорожской и Херсонской областях, 90% — в ЛНР и 91% — в ДНР. В то же время за нахождение своего региона под контролем киевского режима в республиках Донбасса не высказался никто, а в Херсонской и Запорожской областях по 2 и 4% участников опроса соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители Херсонской области, чьё жильё находится в зоне боевых действий, всё равно смогут проголосовать на референдуме о вхождении в состав России.