София, 20 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В жилом районе Бусманци на окраине столицы Болгарии Софии была обнаружена незарегистрированная свалка особо опасных для экологической ситуации отходов. Об этом 20 сентября сообщает БНР.

Army.mil Бочки с опасными отходами

По предварительным данным, десятки бочек с токсическими соединениями были спрятаны на поверхности земли неподалеку от водонапорной станции. Как утверждают независимые эксперты, в случае разгерметизации ёмкостей регион стал бы объектом масштабного заражения.

Из потенциально опасной зоны вывезено 12 тонн неустанавленного вещества.

Ведется следствие.