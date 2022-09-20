Москва, , 13:58 — REGNUM Россия продолжит оказывать помощь и поддержку африканской Республике Мали. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 20 сентября на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Россия, заверил он, продолжит сотрудничать с Мали в гуманитарной сфере. Число мест для малийских граждан в российских вузах будет увеличено.

«Россия будет и далее оказывать малийскому народу всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки необходимого продовольствия, удобрений и промышленных товаров», — сказал Путин.

В церемонии вручения верительных грамот принял участие новый посол Мали в России Харуна Самаке.

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