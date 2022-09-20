Москва, 20 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Россия продолжит оказывать помощь и поддержку африканской Республике Мали. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 20 сентября на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Россия, заверил он, продолжит сотрудничать с Мали в гуманитарной сфере. Число мест для малийских граждан в российских вузах будет увеличено.

«Россия будет и далее оказывать малийскому народу всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки необходимого продовольствия, удобрений и промышленных товаров», — сказал Путин.

В церемонии вручения верительных грамот принял участие новый посол Мали в России Харуна Самаке.

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