Чебоксары, 20 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Из республиканского бюджета Чувашии направят более 51,4 млн рублей на содержание полосы отвода дороги Чебоксары — Сурское. Работы предполагают рубку кустарников, деревьев и подлеска. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Виктория Бабаева ИА REGNUM Федеральная трасса

Государственным заказчиком является казённое учреждение «Чувашупрдор» минтранса Чувашии. Речь идёт о содержании полосы отвода дороги Чебоксары — Сурское в 2022–2023 годах. В числе предусмотренных работ — срезка, вырубка и корчёвка кустарников и подлеска, валка деревьев, дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу, планировка откосов насыпей, обработка растений гербицидами.

«Вырубку деревьев и кустарников производить при наличии ордера на вырубку зелёных насаждений в полосе отвода автомобильной дороги Чебоксары — Сурское», — отмечается в документации.

Контракт заключён с обществом «СтройКом» (г. Чебоксары). Общая стоимость работ составляет51 410 531 рублей. Средства выделяются из республиканского бюджета Чувашии, в том числе в 2022 году направят17 224 590 рублей, в 2023 году — 34 185 941 рублей.

Контрактом предусмотрена выплата аванса: первый этап (2022 год) — 50% цены этапа, что составляет 8 612 295 рублей, второй этап (2023 год) — 50% цены этапа, что составляет17 092 970 рублей 50 копеек.

Как следует из документа, в 2022 году работы должны проводиться с 26 сентября по 2 декабря (5+300-км 9+000, км 14+300-км 107+000), в 2023 году — с 1 января по 2 декабря (107+000-км 205+548).

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии планируют обустроить участки трассы Чебоксары — Сурское в четырёх районах республики.