Москва, 20 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Намерения Ирана закупать газ у России выглядят, на первый взгляд, неожиданными, так как Иран является страной с одними из крупнейших в мире запасов природного газа заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Иран является второй в мире после России страной по величине запасов газа, составляющих, по оценке экспертов ОПЕК, почти 34 трлн кубометров (у России объём запасов газа оценивался в 50,3 трлн кубометров).

Официально сообщается, что Иран будет закупать газ у России для собственного потребления и экспорта по трубопроводу, проходящему через Азербайджан.

Ежегодно Иран потребляет 220 млрд кубометров газа, и поэтому цифра всего в 9 млн кубометров в день выглядит очень незначительной. То есть это означает, что в год Иран будет закупать у России примерно 3,88 млрд кубометров газа, то есть менее 2% от совокупного объёма потребления.

Этот объём даже намного меньше, чем ежегодные объёмы закупок российского газа Польшей и Чехией до 2022 года.

Скорее всего, Иран намеревается эти объёмы российского газа экспортировать в третьи страны. Иран уже экспортирует газ в небольших объёмах в Турцию и Армению, причём до сих пор для целей экспорта Иран приобретал газ у Туркмении или у Азербайджана, а теперь в список поставщиков газа ему на перепродажу добавится Россия.

Возможно, что одним из перспективных направлений может стать Пакистан, в который Иран совместно с Россией собирается построить газопровод, или даже Афганистан.

Последний уже заявлял, что его интересуют российские энергоресурсы, при этом Афганистан сотрудничает с Ираном и Туркменией в строительстве газопровода ТАПИ через свою территорию в Пакистан.

Так что не исключено, что Россия через посредничество Ирана может начать экспортировать газ ещё и в Афганистан, при этом риски неоплаты газа со стороны покупателя как Афганистан Газпром нести не будет, поскольку покупателем выступит Иран», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран планирует уже в скором времени начать ежедневно закупать по 9 млн куб. м российского газа, говорится в отчёте министерства нефти республики.

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