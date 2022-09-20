Херсон, 20 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Херсонской области около 80% жителей намерены принять участие в референдуме, сообщил 20 сентября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Lišiak Референдум

По его словам, которые приводит РИА Новости, согласно социологическим опросам, готовы принять участие в голосовании о воссоединении Херсонской области с Россией около 80% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России в качестве субъекта.