Пекин, , 13:54 — REGNUM Расходы Китая на российские энергоносители выросли в августе до рекордных $8,3 млрд. Об этом 20 сентября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на китайскую таможню.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, в августе 2022 года объём закупки Китаем российских энергоносителей превысил показатели годичной давности на 68%.

Также сообщается, что после начала специальной военной операции России в б. УССР Китай приобрел энергоносителей на сумму $44 млрд, превысив прошлогодние показатели на 74%.

Агентство сообщает, что поставки российской нефти в Китай выросли с 7,15 млн тонн в июле до 8,34 млн тонн в августе. Импорт российского угля достиг максимума в 8,5 млн тонн, увеличившись на 57% за год. Закупки сжиженного природного газа увеличились до 671 тыс. тонн, что на 37% больше, чем годом ранее.