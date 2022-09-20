Лос-Анджелес, США, 20 сентября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Актриса Милли Олкок, сыгравшая молодую Рейниру Таргариен в «Доме дракона», призналась, что не читала сценарий до конца. Об этом она рассказала в интервью The New York Times.

Цитата из телесериала Дом дракона Цитата из телесериала Дом дракона

По словам Олкок и её коллеги Эмили Кэри, сыгравшей молодую Алисент Хайтауэр, создатели шоу разрешили им читать только сценарий до того момента, как они были задействованы в проекте. Олкок также заявила, что ей была любопытна судьба Рейниры, однако сценарий ей не прислали, несмотря на её просьбы.

ИА REGNUM напоминает, что Милли Олкок и Эмили Кэри сыграли Рейниру и Алисент в первых пяти эпизодах «Дома дракона» — позже их заменили более взрослые актрисы Эмма Д’Арси и Оливия Кук. Это было сделано для того, чтобы у зрителя создалось ощущение о прошествии нескольких лет между сериями.