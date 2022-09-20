Оренбург, , 13:56 — REGNUM Ситуация в ДНР и ЛНР в сентябре существенно осложнилась. Участились обстрелы, возросло количество жертв и пострадавших. Это главная причина предложения Общественной платы ДНР о срочном проведении референдума. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила доктор политических наук, профессор Галина Шешукова.

Русский Донбасс Александр Погожев © ИА REGNUM

«Предполагается, что после воссоединения ДНР и ЛНР с Россией безопасность жителей этих регионов будет обеспечивать Россия. Очевидно, что большинство жителей на референдуме поддержат воссоединение с Россией», — сказала эксперт.

Она считает, что политическими и военными последствиями таких решений станет непризнание референдума многими странами, а санкции против России усилятся. Продолжение бомбёжки ЛНР и ДНР киевскими нацистами может потребовать мобилизации в РФ.

«Вместе с тем, очевидно, что Запад не готов к настоящей войне с Россией. Но очевидно, и то, что переговоры с Киевом не смогут состоятся после проведения референдума и конфликт с Киевом будет замороженным на долгие годы», — резюмировала Галина Шешукова.

Напомним, ЛНР и ДНР заявили о подготовке референдумов о вхождении Республик в состав России.