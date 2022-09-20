Оренбург, 20 сентября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Ситуация в ДНР и ЛНР в сентябре существенно осложнилась. Участились обстрелы, возросло количество жертв и пострадавших. Это главная причина предложения Общественной платы ДНР о срочном проведении референдума. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразила доктор политических наук, профессор Галина Шешукова.

Александр Погожев ИА REGNUM Русский Донбасс

«Предполагается, что после воссоединения ДНР и ЛНР с Россией безопасность жителей этих регионов будет обеспечивать Россия. Очевидно, что большинство жителей на референдуме поддержат воссоединение с Россией», — сказала эксперт.

Она считает, что политическими и военными последствиями таких решений станет непризнание референдума многими странами, а санкции против России усилятся. Продолжение бомбёжки ЛНР и ДНР может потребовать мобилизации в РФ.

«Вместе с тем очевидно, что Запад не готов к настоящей войне с Россией. Но очевидно и то, что переговоры с Киевом не смогут состояться после проведения референдума, и конфликт с Киевом будет замороженным на долгие годы», — резюмировала Галина Шешукова.

Напомним, ЛНР и ДНР заявили о подготовке референдумов о вхождении республик в состав России.