Москва, 20 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравит жителей Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии со столетним юбилеем республик. Глава государства посетит праздничное мероприятие в Государственном Кремлевском дворце, которое состоится 20 сентября, и выступит на нём, сообщили в пресс-службе Кремля.

Кремль

Напомним, в 2022 году три республики Северного Кавказа отмечают вековые юбилеи своей государственности. Указы о праздновании этих юбилейных дат на государственном уровне подписал президент РФ Владимир Путин.

В течение всего года в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии проходили мероприятия, посвященные 100-летним юбилеям. Финальной точкой в праздновании должен стать концерт мастеров искусств в Государственном Кремлевском дворце.