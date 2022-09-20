Москва, , 13:51 — REGNUM Жители Херсонской области, чьё жилье находится в зоне боевых действий все равно смогут проголосовать на референдуме о вхождении в состав России. Об этом 20 сентября сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Зрители концерта в Херсоне Пресс-служба «Русского Радио»

По его словам, жители территорий, где идут бои смогут проголосовать в городе Херсон.

«Скажем так, на линии разграничения проводить референдум опасно, но все те, кто хочет быть с Россией сейчас находятся в Херсоне и у них будет возможность проголосовать на референдуме о вхождении в состав России», — сказал Стремоусов.

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