Москва, 20 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Жители Херсонской области, чьё жилье находится в зоне боевых действий, всё равно смогут проголосовать на референдуме о вхождении в состав России. Об этом 20 сентября сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Пресс-служба «Русского Радио» Зрители концерта в Херсоне

По его словам, жители территорий, где идут бои, смогут проголосовать в городе Херсон.

«Скажем так, на линии разграничения проводить референдум опасно, но все те, кто хочет быть с Россией, сейчас находятся в Херсоне, и у них будет возможность проголосовать на референдуме о вхождении в состав России», — сказал Стремоусов.