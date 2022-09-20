«Мы колебали страдания элитных жен» — Кургинян о необходимости мобилизации
Москва, 20 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Россия должна отказаться от «расслабухи» и концепции «ограниченного контингента» в рамках спецоперации на территории бывшей УССР, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.
В пику нам киевский режим проводит несколько волн мобилизации, в результате чего против нашего ограниченного контингента численностью 200 000 человек воюет более миллиона в условиях, когда необходимо брать тяжелые оборонительные рубежи, которые берутся контингентом впятеро превосходящим, отметил эксперт. В ответ на это ему было сказано, что у России такое техническое превосходство.
Люди, которые исходили из концепции «ограниченного контингента» на территории бывшей УССР, были уверены, что праздник жизни в России не должен прекращаться в духе «мы будем петь, мы будем гулять за тебя, Родина мать». Он отметил, что невомзожно дальше длить это потребительство в экзистенциальных условиях, но на это же работает всё в стране. Так, нашей элите говорили, что надо строить связи с Западом, и у нас нет до конца понимания, есть лит там хоть один человек, для которого эти связи не окажутся важнее страны.