Москва, 20 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Если власти США продолжат реализовывать программы социальной поддержки, то это приведет к росту дефицита государственного бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал информацию о том, что в августе 2022 года дефицит госбюджета США вырос на 28,7%.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Всё зависит от решения и инициативы президента США Джозефа Байдена, — сказал Алиев. — Продолжение программы социальной поддержки населения и инициатива по списанию образовательных кредитов приведёт к росту дефицита государственного бюджета США. Однако США уже более 20 лет живут с дефицитом государственного бюджета, и это не мешает их экономике чувствовать себя одной из самых сильных в мире».

Как полагает Алиев, постепенное сокращение программ стимулирования бизнеса и населения после пандемии снизит дефицит бюджета.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, дефицит бюджета США в августе увеличился до 219,596 млрд долларов.