Казань, , 16:57 — REGNUM В Уфе 20 сентября подвели итоги всероссийского конкурса профмастерства «Лучший водитель грузовика». В течение трех дней более 50 участников из 30 городов и муниципальных образований боролись за звание лучшего, демонстрируя свои знания и мастерство в вождении. Конкурс проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Грузовик hansbenn

Целью мероприятия является совершенствование профессиональных знаний, повышение роли и популяризация профессии водителя грузовика, формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения.

«Работа водителей грузовых автомобилей сопряжена с высоким уровнем ответственности — от их квалификации и мастерства зависит не только объем перевезенного груза и грузооборот автомобильного транспорта, который отражает экономическую эффективность транспортной отрасли Российской Федерации, но и безопасность на автомобильных дорогах, как для водителей, так и для пешеходов. Поэтому проведение конкурса является очень важной частью федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» и неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных водителей» — подчеркнул первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Андрей Костюк.

Одним их тех, кто отстоял звание «Лучшего водителя грузовика» и занял первое место стал водитель с 25-летним стажем Сергей Андрианов из Екатеринбурга, он — победитель Всероссийского конкурса 2020 года. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил:

«Конкурс очень понравился, все было очень хорошо организовано. Главное, что мероприятие помогает профессиональному росту. Мы все соревновались в одинаковых условиях и выполняли задания, значит выбрали самых лучших. Рад, что вновь стал одним из них. Обязательно буду принимать участие в последующих конкурсах».

Также в мероприятии приняли участие и самые опытные водители, Петр Иванов из Набережных Челнов и Разима Хисамутдинова из Уфы, чей стаж составляет 42 года. Михаил Михайлов из Йошкар-Олы — самый молодой участник конкурса, ему 24 года.

Соревнования проводятся в двух категориях — на грузовиках до и свыше 10 тонн. Помимо Сергея Андрианова в первой категории победили: Пётр Михайлов (Сургут ХМАО) и Антон Волохов (Новосибирск).

Во второй категории первое место получил Александр Климов (Липецк), а Вячеслав Колосовский (Череповец, Вологодская область) и Станислав Кузеванов (Нижний Новгород), разделили второе и третье место соответственно.

«Конкурсом впечатлён очень! В таком масштабном мероприятии участвовал впервые. При выполнении заданий самым сложным было не ошибиться, отбросить все волнения и показать способности. Рад, что получилось и я стал одним из победителей. Подобные конкурсы весьма полезны для профессионалов. Есть возможность общения с коллегами из других регионов, узнать, чем они живут и о чем думают», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM Вячеслав Колосовский.

Конкурсная трасса готовилась таким образом, чтобы учесть ситуации, с которыми водители сталкиваются в своей повседневной работе. Помимо мастерства в вождении и знании правил дорожного движения, в программу включен модуль «Хрупкий груз», который подразумевает максимально бережное (равномерное и безопасное) движение. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Безопасные качественные дороги» — один из 14 национальных проектов, реализуемых в России. Одна из целей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — повышение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии до 85%.