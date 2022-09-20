Вашингтон, , 13:49 — REGNUM Иск против фармацевтической компании Pfizer был подан в федеральный суд США в связи с якобы нарушенными гигантом нормами в области гражданских прав, сообщает 19 сентября The Washington Times.

Штаб-квартира компании Pfizer в Нью-Йорке (сс) Coolcaesar

Организация «Не навреди» (Do No Harm), занимающаяся вопросам защиты прав в области здравоохранения, указала в иске, что компания нарушила закон «О гражданских правах», исключив из программы стипендий представителей белого и азиатского населения США.

Иск был подан 15 сентября в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка. В нем утверждается, что программа Breakthrough Fellowship Program нью-йоркской компании идет вразрез с определением закона о борьбе расовой дискриминации в соответствии с разделом VI, поскольку компания принимает финансирование из федеральных программ здравоохранения.

В жалобе указывается раздел 1557 Закона о доступном медицинском обслуживании, который распространил требование расового нейтралитета закона 1964 года на частные предприятия, которые принимают федеральные средства в порядке «простого правосудия».

«Открытое исключение Pfizer белых и азиатско-американских заявителей является незаконным», — говорится в жалобе, в которой говорится, что это также нарушает законы Нью-Йорка.

Иск требует признания незаконности стипендии и судебного запрета, отменяющего требование о том, чтобы соискатели стипендии были чернокожими, латиноамериканцами или американскими индейцами.

В заявлении для The Washington Times компания Pfizer защищала условия программы тем, что она направлена на создание «возможности для людей, не отнимая их у других».

«Pfizer — это работодатель с равными возможностями, который гордится своей приверженностью разнообразию, справедливости и инклюзивности, поскольку мы стремимся создать разнообразную рабочую силу, которая представляет пациентов и сообщества, которым мы служим», — заявили в Pfizer.

Pfizer обязалась принять 100 стипендиатов к 2025 году. Стипендия включает летнюю стажировку для выпускников колледжей, два года работы на полную ставку после окончания колледжа, корпоративную стипендию для двухлетней магистерской программы, еще одну летнюю стажировку и гарантию последипломной работы.