Москва, 20 сентября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Несмотря на то, что США могут частично заместить российский газ в ЕС своим, спасти Европейский союз от энергетического кризиса они не сумеют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

Gazprom.ru Газопровод

«США смогут частично заменить газ из России. Но спасти ЕС от кризиса не получится, так как зимой Европа будет очень сильно нуждаться в газе, — констатировал Алиев. — США постепенно могут и будут наращивать поставки газа в Европу. Это отвечает проводимой политике Брюсселя по «энергобезопасности и диверсификации поставок. США же имеют потенциал роста поставок. Но, несмотря на это, к концу года доля США [на газовом рынке ЕС] может составить порядка 10-15%»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, первая партия сжиженного природного газа (СПГ) получена Чехией через морской маршрут и терминал в Нидерландах.