Берлин, 20 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Цены производителей в Германии выросли до рекордного уровня, в то время как дорожающие энергоносители продолжают оказывать давление на промышленный сектор.

Евро. Германия

В августе 2022 года промышленные товары стоили на 45,8% дороже, чем в том же месяце предыдущего года, сообщило во вторник 20 сентября Федеральное статистическое управление Германии, и это самый резкий рост инфляции с начала наблюдения.

Цены на энергоносители выросли на 139% по сравнению с августом 2021 года и на 20,4% в месячном исчислении.

Цены на промежуточные товары, используемые для производства других товаров, не изменились по сравнению с июлем. В то же время цены на основные химикаты, удобрения и азотные соединения продолжали резко расти.

В сентябре правительство Германии пообещало выделить 67 млрд евро на поддержку энергетических компаний, поскольку растут опасения, что инфляция вызовет волну банкротств в европейском энергетическом секторе.

По данным мюнхенского аналитического центра Ifo, в следующем году ожидается сокращение экономики Германии, поскольку рост цен на энергоносители снижает располагаемые доходы и потребители стараются тратить меньше.