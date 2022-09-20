Тбилиси, , 13:47 — REGNUM Вооружённый злоумышленник, который 20 сентября захватил в Кутаиси отделение «Банка Грузии» и заложников, грозится, что взорвёт гранату, если его требования не выполнят. Об этом сообщила телеканалу Mtavari arkhi одна из заложниц, которой позволили связаться с журналистами.

Граната

«У него в руке «лимонка», она взорвётся через час и 30 минут», — сказала женщина около 13:00 по московскому времени.

Ранее злоумышленник сообщил журналистам, что он установил бомбы в здании. Он показал прикреплённые к двери устройства. В заложниках у него 12 человек.

«У меня здесь установлены бомбы, как только дверь откроется, они взорвутся», — сказал мужчина.

Напомним, ранее налётчик потребовал $2 млн вертолёт, флаг России и «удочку». Как потом оказалось, он «удочкой» назвал рацию.