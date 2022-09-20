Москва, 20 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Россия осуждает введённые против Венесуэлы санкции, заявил 20 сентября президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он принимает участие в церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

«Поддерживаем усилия венесуэльского правительства, нацеленные на стабилизацию внутренней ситуации, защиту национального суверенитета, и осуждаем введенные против республики нелегитимные санкции», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, возглавляемое Густаво Петро правительство левой коалиции Колумбии вернуло правительству президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро контроль над компанией Monomeros, ранее переданный Колумбии при участии оппозиционера Хуана Гуайдо.