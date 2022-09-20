Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Комплекс дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача», который приспособили под Высшую школу менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, отреставрируют за 718 млн рублей. Это свидетельствует из документов конкурса, опубликованных на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет провести реконструкцию и реставрацию «Михайловской дачи». Также контракт подразумевает строительство объектов для Высшей школы менеджмента СПбГУ.

Стоимость проведения работ оценили в 718,3 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 5 октября 2022 года, а подрядчика определят 7 октября. Он приступит к работам с 20 октября, а завершит их до 30 ноября 2023 года.

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