Магас, 20 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Ингушетии в центре города Назрань расстреляли бизнесмена. По нему была открыта стрельба, когда он находился возле офиса Сбербанка. От полученных ранений пострадавший скончался, пишет «Интерфакс-Юг».

Убийство

Инцидент произошел 20 сентября. Известно имя погибшего — Муса Аушев. По предварительным данным, нападение на него было совершено из-за земельного конфликта.

По данным издания, убитый был руководителем крупной строительной организации, которая строила социальные объекты, в том числе школы, детские сады, дороги. Кроме того, он приходился родным братом оппозиционеру и крупному бизнесмену Макшарипу Аушеву, которого застрелили в 2009 году в Кабардино-Балкарии.