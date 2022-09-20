Иркутск, 20 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. С начала нового учебного года в Иркутской области, в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», открылись 146 центров образования «Точка роста». Как сообщает 20 сентября пресс-центр правительства региона, такие центры естественно-научной и технологической направленности созданы на базе сельских школ 35 муниципальных образований.

Правительство Иркутской области В школах Иркутской области в новом учебном году открылись 146 центров образования «Точка роста»

Лидерами в этом году по созданию «Точек роста» стали Братский, Нижнеудинский и Куйтунский районы (10, 9 и 8 «Точек роста»), по семь центров образования открылись в Осинском, Тулунском и Чунском районах. В 2022 году на приобретение цифровых лабораторий по физике, химии и биологии и комплекты робототехники выделено около 220 млн рублей.

«Планомерное участие региона в реализации национального проекта «Образование» в течение нескольких лет дает свои результаты. За четыре года уже почти в 400 школах в селах и малых городах Иркутской области окрылись центры образования «Точка роста». Школьникам созданы условия для изучения точных и естественных наук наравне с городскими школами. На это направлено около 600 млн рублей», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В сентябре ребят знакомят с новым оборудованием, идет формирование групп для занятий по программам дополнительного образования. Благодаря новому оборудованию школьники закрепляют на практике полученные на уроках в школе теоретические знания. Педагоги «Точек роста» проходят регулярное повышение квалификации, разрабатывают рабочие программы.

«Точки роста» оснащены современным оборудованием. Их появление — это событие для каждой сельской школы. Центры принципиально меняют подходы к преподаванию физики, химии, биологии, информатики, технологии. Это возможность для профессионального роста педагогов, которым необходимо пройти повышение квалификации, обучиться работе с новыми приборами и переработать рабочие программы с учетом обновленной материальной базы», — сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Научно-методическое сопровождение педагогов и повышение их квалификации осуществляет региональный Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов. Он был открыт в 2021 году на базе Института развития образования Иркутской области в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Как сообщало ИА REGNUM, когда-то юный Ломоносов прошагал пол-России, чтобы утолить в столице жажду знаний, а потом открыть первый в стране университет. К счастью, современным школьникам из сёл и малых городов не надо преодолевать такие расстояния: благодаря национальному проекту «Образование» и федеральной программе «Современная школа», у них есть «Точки роста».

Это центры дополнительного образования — естественно-научного, технического, гуманитарного и цифрового. Дети в них осваивают компьютер, 3D-принтеры и квадрокоптеры, строят роботов, рисуют мультфильмы, примеряют на себя необычные профессии.

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