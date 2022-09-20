Москва, , 13:43 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях распоряжения материнским капиталом, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Социальный фонд получает возможность самостоятельно направлять в организации, имеющие право на оказание платных образовательных услуг, с которыми заключены соглашения об информационном взаимодействии, запросы о предоставлении сведений из договора об оказании платных образовательных услуг в том числе с вузами.

Эта норма будет применяться в том случае, если владельцем государственного сертификата на материнской (семейный) капитал не представлен договор с образовательной организацией об оказании платных образовательных услуг.

Гражданам станет проще оплачивать учебу своих детей за счет средств материнского капитала, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Родители онлайн смогут направлять маткапитал на оплату образовательных услуг детей, без сбора справок и необходимости предоставлять в Пенсионный фонд договор об оказании платных образовательных услуг. Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения у образовательной организации», — подчеркнул Володин.

Вносятся изменения, связанные с деятельностью кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. В случае принятия закона такие кооперативы должны будут соответствовать требованиям, установленным нормативным актом Центрального банка России для предоставления займов. Кроме того, для осуществления работы со средствами материнского капитала такие кооперативы должны быть включены в соответствующий перечень, который размещается на официальном сайте ЦБ.

Инициатива представляет собой очередной законодательный шаг в последовательном ужесточении правил с целью дополнительной защиты средств материнского (семейного) капитала от нецелевого использования и мошенничества, отмечают в Госдуме.

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