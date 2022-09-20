Москва, , 13:50 — REGNUM Россия продолжит работу над укреплением стабильности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 20 сентября на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

Владимир Путин Kremlin.ru

Он отметил, что взаимодействие России с Алжиром носит характер стратегического партнёрства, Москва поддерживает проводимую Алжиром сбалансированную линию в региональных и международных делах.

«Будем и далее сообща работать по укреплению стабильности на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что в Египте Россия видит одного из важнейших партнёров в Африке и арабском мире. Товарооборот двух государств вырос более чем на 40% за первое полугодие, реализуются масштабные совместные проекты.

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