Тюмень, 20 сентября 2022, 13:41 — REGNUM В Тюменской области на должность заместителя губернатора 20 сентября назначена Ольга Мамонтова. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Ольга Мамонтова возглавила аппарат губернатора Тюменской области.
Кроме того, она, как замгубернатора будет координировать и контролировать деятельность главного правового управления правительства региона, управления записи актов гражданского состояния, управления государственных закупок, комитета по контролю в сфере закупок Тюменской области.