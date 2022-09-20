Тюмень, 20 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Тюменской области на должность заместителя губернатора 20 сентября назначена Ольга Мамонтова. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Orenburg-gov.ru Назначение

Ольга Мамонтова возглавила аппарат губернатора Тюменской области.

Кроме того, она, как замгубернатора будет координировать и контролировать деятельность главного правового управления правительства региона, управления записи актов гражданского состояния, управления государственных закупок, комитета по контролю в сфере закупок Тюменской области.